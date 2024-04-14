مهرجان لذوي الإعاقة في المزار الشمالي

الوكيل الإخباري - نظم مركز شابات المزار الشمالي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في اللواء، اليوم الأحد، مهرجاناً لذوي الإعاقة، بحضور 30 طفلا من ضمن الفئة العمرية 6-14 عاما.

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وأكد مدير التربية والتعليم للواء المزار الشمالي ناصر المصري لـ(بترا)، أن تحفيز المواهب لفئة ذوي الإعاقة ضرورة أساسية من متطلبات بناء الثقة وتحقيق الاندماج الاجتماعي لتلك الفئة، لافتا إلى أن رعاية ذوي الإعاقة مهمة تضامنية يجب أن تهتم بها المؤسسات المعنية كافة، لتوفير متطلبات النهوض بهم في المجتمع.



وأضاف، أن المهرجان هدف إلى تنفيذ برامج وأنشطة ترفيهية للأطفال من ذوي الإعاقة لصقل مهاراتهم ومواهبهم وإدخال الفرحة في نفوسهم ودمجهم في المجتمع، وتعزيز الوعي والتفاهم والاندماج لذوي الإعاقة في المجتمع، وتعزيز قدراتهم وتشجيع مواهبهم، مؤكدا أن هذه المبادرات الإيجابية تبني مجتمعا أكثر شمولاً وتعاوناً.



بدورها، قالت مديرة مركز شابات المزار الشمالي سمر خصاونة، إن تنظيم المهرجان يعكس قيم التضامن والتفاهم والمساواة في المجتمع، ويعتبر فرصة للتعلم والتفاعل والتعرف على قدرات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية دعمهم وتشجيعهم.



وتضمنت فعاليات المهرجان أنشطة ترفيهية وتعليمية تلبي احتياجات واهتمامات الأفراد من ذوي الإعاقة، كفقرات فنية ترفيهية وعروض موسيقية ورقص، وألعاب تفاعلية، وأنشطة رياضية مخصصة، حيث تم تنظيم الفعاليات بطريقة تشجع على التفاعل والتعاون وتحقيق التواصل الاجتماعي بين المشاركين.