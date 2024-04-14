الأحد 14-04-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات وهذا ما جاء فيه

تحرك عاجل لنتنياهو بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

159 ألف طير دجاج و7986 رأس غنم ذبحت في مسلخ عمّان خلال العيد

الأمانة ترفع 14 ألف طن نفايات خلال عطلة العيد

واشنطن تستبعد نشوب حرب إقليمية

خمسة شهداء بينهم امرأة بقصف للاحتلال استهدف نازحين على شارع الرشيد غرب غزة

فرنسا توصي مواطنيها بمغادرة إيران

الملك يتسلم دعوة من رئيس أذربيجان للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم ؟

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غداً

الأحد، 14-04-2024 05:11 م

مهرجان لذوي الإعاقة في المزار الشمالي

311247_11_1606992555


الوكيل الإخباري - نظم مركز شابات المزار الشمالي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في اللواء، اليوم الأحد، مهرجاناً لذوي الإعاقة، بحضور 30 طفلا من ضمن الفئة العمرية 6-14 عاما.

اضافة اعلان


وأكد مدير التربية والتعليم للواء المزار الشمالي ناصر المصري لـ(بترا)، أن تحفيز المواهب لفئة ذوي الإعاقة ضرورة أساسية من متطلبات بناء الثقة وتحقيق الاندماج الاجتماعي لتلك الفئة، لافتا إلى أن رعاية ذوي الإعاقة مهمة تضامنية يجب أن تهتم بها المؤسسات المعنية كافة، لتوفير متطلبات النهوض بهم في المجتمع.


وأضاف، أن المهرجان هدف إلى تنفيذ برامج وأنشطة ترفيهية للأطفال من ذوي الإعاقة لصقل مهاراتهم ومواهبهم وإدخال الفرحة في نفوسهم ودمجهم في المجتمع، وتعزيز الوعي والتفاهم والاندماج لذوي الإعاقة في المجتمع، وتعزيز قدراتهم وتشجيع مواهبهم، مؤكدا أن هذه المبادرات الإيجابية تبني مجتمعا أكثر شمولاً وتعاوناً.


بدورها، قالت مديرة مركز شابات المزار الشمالي سمر خصاونة، إن تنظيم المهرجان يعكس قيم التضامن والتفاهم والمساواة في المجتمع، ويعتبر فرصة للتعلم والتفاعل والتعرف على قدرات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية دعمهم وتشجيعهم.


وتضمنت فعاليات المهرجان أنشطة ترفيهية وتعليمية تلبي احتياجات واهتمامات الأفراد من ذوي الإعاقة، كفقرات فنية ترفيهية وعروض موسيقية ورقص، وألعاب تفاعلية، وأنشطة رياضية مخصصة، حيث تم تنظيم الفعاليات بطريقة تشجع على التفاعل والتعاون وتحقيق التواصل الاجتماعي بين المشاركين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1713106378885

عاجل الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات وهذا ما جاء فيه

1709027305531

رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفدا من معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة

1713103537340

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير دفاع جمهورية أذربيجان

main_image661bc7365df33

159 ألف طير دجاج و7986 رأس غنم ذبحت في مسلخ عمّان خلال العيد

WhatsApp Image 2024-04-14 at 4.17.46 PM

الأمانة ترفع 14 ألف طن نفايات خلال عطلة العيد

image

الملك يتسلم دعوة من رئيس أذربيجان للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

أخبار متعلقة
1711885785679

مذكرة تفاهم لتعزيز إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المياه

1000443306

الهيئة الخيرية الأردنية: 728.5 مليون دولار حجم مساعداتنا الإنسانية لنحو 43 دولة حول العالم

220241911912335385348

المياه: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 138.5 مليون م3

348226236_753433603190824_4961191444317475129_n

بدء استقبال طلبات الانضمام للموسم الثالث من حاضنة "حماية تيك"

Capture

شاهد.. فيضان سد الموجب

_copyالفوترة_

أبو علي: اتاحة اصدار وثيقة اثبات تسجيل بنظام الفوترة للملزمين إلكترونيا