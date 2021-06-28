مهلة تأجيل دفع ضريبة الدخل 2 % عند الاستيراد تنتهي بالأول من تموز

الوكيل الإخباري -

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قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إن مهلة التأجيل الممنوحة للمكلفين الحاصلين على موافقات بتأجيل دفع ضريبة الدخل عند الاستيراد بواقع 2%، ستنتهي صباح اليوم الأول من شهر تموز/يوليو المقبل.ودعت الدائرة في بيان صحفي الاثنين، الراغبين بالحصول على التأجيل ممن تنطبق عليهم الشروط بتقديم طلباتهم الكترونياً عبر الخدمات الإلكترونية الضريبية.وأشارت إلى أنه يمكن الدخول الى موقع الدائرة واختيار الخدمات الالكترونية والذهاب الى منسدلة الخدمات الداخلية على شريط الادوات ومن ثم اختيار ارسال طلب خدمة داخلية واختيار خدمة تأجيل دخل 2%، ومن ثم الضغط على أيقونة التالي للوصول إلى النموذج المعتمد لهذه الغاية لسحبه وتعبئته حسب الأصول وتوقيعه ومن ثم تحميل النموذج ثم إرسال الطلب، كما وفرت الدائرة امكانية متابعة الخطوات المتخذة على جميع الطلبات الكترونياً اولاً بأول.ولفتت الدائرة النظر إلى أنه ستقوم مديرية المكلف بدراسة الطلب ليصار الى الموافقة على طلبات المكلفين الذي تنطبق عليهم شروط تأجيل دفع ضريبة الدخل 2 بالمئة عند الاستيراد على جميع مستورداتهم حتى نهاية نيسان/أبريل من عام 2022.