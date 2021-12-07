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مهم لورثة متقاعدي الضمان.. هكذا يتم توزيع الراتب على مستحقيه

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الثلاثاء، 07-12-2021 09:24 ص

مهم لورثة متقاعدي الضمان.. هكذا يتم توزيع الراتب على مستحقيه

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تعبيرية


الوكيل الاخباري - كشف الناطق الإعلامي السابق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وخبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، عن آلية توزيع راتب الضمان الاجتماعي للمتقاعد المتوفى على ورثته المستحقين.

جاء ذلك ضمن سلسلة توعوية ينشرها الصبيحي عبر حسابه في فيسبوك منذ مدة.

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وقال الصبيحي في منشور له:

ذكرنا في المعلومة التأمينية رقم (108) والمعلومة رقم (109) فئات المستحقين لراتب تقاعد المؤمّن عليه المتوفّى أو راتب المتقاعد المتوفّى، كما أشرنا إلى أن توزيع الأنصبة يتم وفقاً للجدول رقم (٤) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي والذي يتضمن كافة احتمالات الفئات المستحقة، وهو يشتمل على (13) حالة، ونضرب هنا مثالين على حالات توزيع الراتب على شكل أنصبة للمستحقين.

مثال١:

مؤمّن عليه توفّاه الله على رأس الخدمة وخصّص له الضمان راتب تقاعد وفاة طبيعية قيمته (500) دينار.. وورثته المستحقون هم: أرملته، وولد وبنت، ووالداه . فكم يستحق كل من هؤلاء نصيباً من الراتب..؟

الجواب:
في المثال أعلاه تنطبق الحالة رقم ٤ من الجدول رقم (٤)، فتكون أنصبة المستحقين كما يلي:

١) الأرملة: ثلث الراتب (166.6) دينار.

٢) الولد والبنت: نصف الراتب للاثنين أي (125) دينار لكل منهما.

٣) الوالدان: سدس الراتب للإثنين أي (41.6) دينار لكل واحد منهما.

مثال٢: متقاعد شيخوخة توفاه الله، وكان راتبه التقاعدي "بدون زيادة الإعالة" 800 دينار، وورثته المستحقون هم: أرملة، وثلاثة أولاد، فكم يستحق كل منهم من الراتب..؟

الجواب:

في هذا المثال تنطبق الحالة رقم ١ من الجدول رقم (٤)، فتكون الأنصبة كما يلي:

١) الأرملة: نصف الراتب، أي يكون نصيبها (400) دينار.

٢) الأولاد الثلاثة: نصف الراتب، أي يكون نصيب كل منهم (133.3) دينار.

(ملاحظة مهمة جداً: عند توزيع راتب تقاعد الشيخوخة أو المبكر على الورثة المستحقين يتم توزيع الراتب بدون زيادة الإعالة التي كان يتقاضاها المتقاعد أثناء حياته، وعند توزيع راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو الإصابي يتم توزيعه بدون زيادة الإعانة فيما إذا كان صاحب الراتب يتقاضاها في حياته).

 




 

 


 

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