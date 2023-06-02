مهندسة أردنية تكشف تفاصيل تحضيرات حفل الاستقبال الملكي في قصر الحسينية

الوكيل الإخباري - كشفت المهندسة الأردنية عنود الزبن، التي شاركت في تحضيرات حفل الاستقبال الملكي في قصر الحسينية، خلال زفاف سمو ولي العهد الامير الحسين، إن رؤية العائلة الهاشمية لحفل الاستقبال كانت واضحة بان يكون الحفل اردنيًا يبرز جمالية الوطن ويعكس العادات والتقاليد.

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وأوضحت الزبن أن الضيف وعند دخوله حفل الاستقبال يظهر له نسيج بطول 20 مترًا باللون الأرضي ويسمى نسيج نقي عملت عليه 12 سيدة من قبيلة بني حميدة في منطقة مكاور، مشيرة إلى أنه يوجد على جانبي النسيج نباتات برية اردنية مثل "القيسوم والزعتر البري والحرمل والعديد من النباتات العطرية الأخرى.



وأضافت انه وبعد هذه المنطقة تظهر للضيوف أقواس لونها يرمز إلى صحراء رم، مستوحاة من الهندسة المعمارية الإسلامية الموجودة في قصر الحسينية"، وفق الزبن التي أكدت أن من عمل على تصميم الأقواس ومتابعة تنفيذها مهندسات اردنيات.



وبينت الزبن أنه يوجد في جانب الأقواس أشجار زيتون مستوحاة من أشجار الزيتون المعمرة في عجلون، محاطة بالتمر.



وشددت على أن كل العناصر الموجودة في الحفل من الأردن، مؤكدًة أن الحجر الموجود على الطاولات من مأدبا، والكراسي والتطريز عملت عليها سيدات من جرش والبلورات الزجاج من جرش.



وأشارت الزبن إلى أنه "من أجمل التصاميم الموجودة في حفل الاستقبال هي جداريات البوفيه المستوحاة من لوح الدراس الذي كان يستخدم في فصل قشرة حبة القمح عن البذرة، وعمل عليها الفنان محمد وبناته من ام القطين في المفرق وهو يعمل في حجر البازلت".



ولفتت إلى أن "الأقواس التي يراها الضيوف عند دخول موقع الحفل تعاد تظهر لهم كخلفية في المسرح تحتوي نسيج كصورة عن صحراء الأردن"، مشيرة إلى أنه وفي كل زاوية من الحفل توجد تفاصيل جميلة عملت عليها أيادٍ اردنية.



وأكدت أنها عملت مع العديد من الحرفيين في الأردن إذ بذلوا جهودًا كبيرة، مشددًة على أن معظمهم قدم العمل المطلوب منه قبل الوقت الذي طلب فيه إنجازه، وكان العمل ممتعا.