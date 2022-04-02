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السبت، 02-04-2022 09:17 م

مهندسو العقبة يحتفلون بذكرى الكرامة ويوم الأرض

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الوكيل الاخباري - رعى نقيب المهندسين الأردنيين، رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس أحمد سمارة الزعبي، احتفالات فرع نقابة المهندسين بمحافظة العقبة، بمناسبة يوم الكرامة ويوم الأرض وعيد الأم.

وقال الزعبي إن المهندسات الأردنيات أثبتن جدارتهن في العديد من مفاصل العمل، وكنّ شريكات حقيقيات في التطوير والنهضة والازدهار جنبا الى جنب مع الرجل، مبينا أن النقابة تولي الزميلات أهمية خاصة لا سيما وأنهن تقلدن مناصب ادارية عليا وتحملن مسؤولياتهن على أكمل وجه.

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