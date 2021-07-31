مهني المشارع يبدأ باستقبال طلبات الالتحاق ببرامجه التدريبية

الوكيل الإخباري - أعلن معهد تدريب مهني المشارع بلواء الأغوار الشمالية عن بدء استقبال طلبات التدريب في عدد من المهن، اعتباراً من يوم غد الأحد، ضمن الدور الثاني للعام التدريبي 2021 /2022.

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وقال مدير المعهد المهندس أحمد شتيات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن التخصصات التي يطرحها المعهد للشباب تتضمن: نجار أثاث وتمديدات صحية والتكييف والتبريد وصيانة الأجهزة الخلوية والتمديدات الكهربائية وحلاق رجال ودهان مركبات وعامل زراعة تعبئة وتغليف وميكانيك مركبات خفيفة وكهرباء مركبات وحداد فاصون ولحام أنابيب ومساعد حلواني والتجميل وخياطة نساء.



وبين أن هذه البرامج تهدف الى تنمية مهارات الملتحقين وتعزيز قدراتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة لتأهليهم للدخول الى سوق العمل، داعياً الراغبين بالالتحاق بتلك البرامج الى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://reg.vtc.gov.jo/PersonalInfo.aspx.