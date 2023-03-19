مهيدات: استقبال 4949 طلبا عبر نظام الشكاوى خلال العام الماضي

الوكيل الإخباري - تعاملت المؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال العام الماضي 2022 مع 4949 طلبا وردها عبر القنوات الرسمية المخصصة للتواصل معها من قبل المواطنين تنوع ما بين شكوى واستفسار واقتراح وثناء.

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وأوضح مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، أن الطلبات الواردة للمؤسسة تضمنت 3894 شكوى، 1035 استفسار، 14 اقتراحا.



وأشار مهيدات أنه جرى إغلاق ومعالجة ما مجموعه 4393 شكوى من إجمالي الشكاوى الواردة للمؤسسة وبنسبة وصلت إلى 89% من المجموع الكلي للشكاوى الواردة بنسبة استجابة 100% لكافة الطلبات، فيما بلغت الشكاوى التي ما زالت قيد الإجراء والمتابعة 553 شكوى وبنسبة لا تتجاوز 11%.



وبين مهيدات أنه عند استلام الشكاوى من قبل كوادر المؤسسة في الشعبة المختصة يتم توثيقها على الفور باستخدام النظام الإلكتروني المخصص لهذه الغاية وتصنيفها وإحالتها إلى مديريات المؤسسة المعنية حسب اختصاص كل منها للمباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بالسرعة الممكنة.



وأضاف، أن 2806 طلبات من إجمالي الطلبات الواردة أحيل إلى مديرية المناطق و 923 طلبا أحيل إلى مديرية الدواء و 438 طلبا أحيل إلى مديرية المستلزمات و617 لمديرية الغذاء و100 لمديرية الموارد البشرية و21 لمديرية المختبرات فيما أحيل 41 طلبا لوحدة التبغ.



وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة تعاملت مع نحو 352 صفحة إلكترونية مخالفة تروج لمنتجات غير مرخصة وتابعتها مع الجهات المختصة ممثلة بوحدة الجرائم الإلكترونية – إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام 144 صفحة منها روجت لأدوية مخالفة و 81 صفحة روجت لمستلزمات وأجهزة طبية ومستحضرات تجميل مخالفة فيما روجت 122 صفحة لمنتجات ومكملات غذائية مخالفة.



وأكد مهيدات على أن المؤسسة تتعامل مع الشكاوى الواردة إليها بسرية تامة وحرفية عالية من خلال كوادر مؤهلة، مشددا على أن المؤسسة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي شكوى تردها حيث أن الكثير من حملات المؤسسة وجولاتها الرقابية وإجراءاتها تأتي استجابة لشكاوى المواطنين باعتبارهم شركاء استراتيجيين للمؤسسة.



ودعت المؤسسة الإخوة المواطنين إلى عدم التهاون بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى أو استفسار حيث تتيح المؤسسة عدة خيارات إلكترونية وقنوات اتصال لتقديم الشكاوى تسهيلا على المواطنين تشمل خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتساب على الرقم 0795632000 أو بالحضور الشخصي وصندوق الشكاوى، بالإضافة إلى قنوات التواصل الخاصة بتطبيق منصة بخدمتكم ومركز الاتصال الوطني 065008080