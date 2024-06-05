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الأربعاء، 05-06-2024 03:23 م

مهيدات: اعتماد دولي لمؤسسة الغذاء والدواء كعضو في ICH

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الوكيل الاخباري- انضمت المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء كعضو في  المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية-  ICH، وذلك نظير الجهود والإنجازات النوعية التي تبذلها المملكة من خلال المؤسسة في مجال تطوير وتطبيق أفضل المعايير والممارسات والتشريعات العلمية والتقنية في مجال الأدوية والسمعة المميزة التي تحظى بها في هذا المجال.اضافة اعلان

 
وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أنه تم الإعلان عن عضوية الأردن ممثلة بالمؤسسة  في المجلس ضمن اجتماع  ich assembly meeting الذي عقد أمس في اليابان ، وسيتم الإعلان عنها على موقع المنظمة خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن المؤسسة  حصلت على الاعتمادية الدولية كجهة رقابية رائدة تتمتع بنظام رقابي وتنظيمي متقدم وتأكيد على التزام المؤسسة بأعلى المعايير العالمية لجودة المنتجات الصيدلانية وفعاليتها وسلامتها  ، ويضع المؤسسة في مصاف الهيئات الرقابية العالمية والتنظيمية الكبرى للأدوية، بما في ذلك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، ووكالة الأدوية الأوروبية  EMA، ووكالة الأدوية والأجهزة الطبية اليابانية، وغيرها من الجهات كجهة تشارك أعضاء المجموعة في صنع القرارات ضمن مجموعات عمل الخبراء ich working groups  والتصويت على جميع المسائل المتعلقة بتطوير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتسجيلها عالميا.
 
وأضاف، أن انضمام المؤسسة لعضوية المجلس الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق لضمان تطوير وتسجيل الأدوية الآمنة والفعالة وعالية الجودة، يثبت التزام الأردن بموائمة المتطلبات التنظيمية المحلية مع ما هو معمول به عالميا ، ما يسهم في تسهيل دخول الصناعات الدوائية المحلية إلى أسواق أخرى.
 

 




 

 


 

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