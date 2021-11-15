مهيدات: البدء بتطبيق برنامج ABC لجمع الكلاب الضالة وتعقيمها

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

كشف أمين عام وزارة الادارة المحلية حسين المهيدات عن البدء بتطبيق برنامج ABC والذي يتضمن عمليات جمع الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها ضد مرض داء الكلب وترقيمها واعادتها ضمن خطة التوازن البيئي.

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وقال مهيدات في حديث لـ"الوكيل الاخباري" اليوم الاثنين أن وزارة الادارة المحلية عممت على جميع البلديات بضرورة إنشاء مراكز تعقيم وتطهير للكلاب بالتعاون مع وزارة الزراعة، مشيرا إلى بدء تطبيق ذلك في 3 بلديات، هي الخالدية والضليل والحلابات، لتجميع الكلاب وتعقيمها وتمييزها بـ "تاج خاص" وإعادة اطلاقها.



واشار مهيدات الى توجه باتفاق كل 3 بلديات معاً ، وتخصيص قطعة ارض واحدة ومشتركة لتجميع الكلاب بها وتطعيمها .



وأضاف أنه تم وضع مخصصات مالية وتحديد اراضي من خلال مختلف البلديات لإنشاء مراكز التطعيم.