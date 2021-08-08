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الأحد، 08-08-2021 08:15 م

مهيدات: المحطات التحويلية تعزز الاستثمار بالنفايات

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الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية، المهندس حسين مهيدات، أن الوزارة، ومن خلال مديرية إدارة النفايات الصلبة، تعمل بخطى متسارعة في تنفيذ مشاريع إدارة النفايات الصلبة الواردة في الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الحكومة عام 2015، وذلك بالتعاون مع الجهات المانحة، كالاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة الكندية، والحكومة الألمانية.اضافة اعلان


وقال مهيدات، في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن تحديث منظومة المكبات التقليدية، بات شأناً ملحّاً لتعزيز مفهوم الأمن البيئي، من خلال إدارة تتبنى النهج النموذجي، الذي يعتمد على مبادئ تقليل النفايات، وإعادة التدوير، وإعادة الاستخدام في إطار عصري يضمن حماية البيئة وعناصرها الطبيعية.

 




 

 


 

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