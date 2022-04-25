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مهيدات: النظام المعدِّل لفحص الأدوية يعد إجراء لتسريع تسجيل الأدوية

الإثنين، 25-04-2022 09:44 ص

مهيدات: النظام المعدِّل لفحص الأدوية يعد إجراء لتسريع تسجيل الأدوية

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن النَّظام المعدِّل لنظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبيَّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التَّجميل لسنة 2022  الذي تم اقراره أمس من قبل مجلس الوزراء يعد إحدى الإجراءات النوعية لتسريع وتسهيل عملية تسجيل الأدوية لدى المؤسسة وبما يحقق الأمن الدوائي ويضمن توفير الأدوية والبدائل العلاجية الآمنة والفعالة بأسعار مناسبة.

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وأضاف مهيدات أن النظام يستهدف تسريع تسجيل الأدوية المنتجة محليًا لغايات تسريع تصديرها إلى الخارج، وذلك بفصل عمليَّة تحليل الدَّواء عن إجراءات تسجيله، وجعلها من إجراءات طلب التَّداول وبما يدعم الاقتصاد الوطني.


ويذكر أن المؤسسة تعمل دوريًا على استحداث وتعديل العديد من التشريعات والتعليمات التي من شأنها تسريع تسجيل وتقييم الملفات الفنية للأدوية ومنح الأولوية لتسجيل الأدوية ذات القيمة العلاجية أو قليلة التوفر لضمان تحقيق الأمن الدوائي.


 




 

 


 

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