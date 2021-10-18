مهيدات : تخفيض مستمر لأسعار الأدوية

الوكيل الاخباري - أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات الإثنين عدم وجود نقص أدوية في الأردن واصفا المخزون الاستراتيجي بالمطمئن.



وقال خلال مداخلة عبر شاشة التلفزيون الأردني إنه لن يكون هنالك نقص بأي دواء نحتاجه بسبب وجود مصانع يفوق عددها الـ 25.



وأضاف مهيدات أن ما يمنعنا في الأردن من تصنيع الدواء بشكل كامل هي الاتفاقيات المبرمة والتي تتيح توفر الدواء الأردني أيضا في الخارج كاشفا تحقيق نسبة عالية من تصدير الأدوية الأردنية.



وقال هناك تخفيض مستمر لأسعار الأدوية وبشكل يومي يكون بناء على اسس معينة.

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