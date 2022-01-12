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الأربعاء، 12-01-2022 11:19 ص

مهيدات: حقن أتروبين سلفات متوفرة لدى الوكيل 'مستودع أدوية الهلال'

الغذاد والدواء


الوكيل الإخباري - أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن حقن أتروبين سلفاتAtropine Sulphate Injection  متوفرة لدى مستوع أدوية الهلال بكمية تغطي حاجة المملكة تقدر بنحو 45000 حقنة وستصل كمية اضافية في القريب العاجل.

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ولغايات تأمين احتياجات المستشفيات، تدعو المؤسسة العامة للغذاء والدواء المستشفيات للتواصل مع الوكيل "مستودع أدوية الهلال" مباشرة عبر خط الطلبيات الساخن رقم 065151026.


كما تدعو المؤسسة المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية، للتواصل معها في حال عدم توفر أي دواء في السوق المحلي عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق واتساب على الرقم ‪0795632000.


 




 

 


 

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