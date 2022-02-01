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الثلاثاء، 01-02-2022 11:51 ص

مهيدات: خفض اسعار 20 دواء خاص بكورونا واجازة 10 لقاحات في الأردن

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، إنه تم خفض سعر 873 مستحضر دوائي العام الماضي، بنسبة من  1- 87%.

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وأضاف مهيدات، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم تخفيض أسعار 20 دواء مشمول بالبروتوكول الصحي الخاص بكورونا، إلى جانب اجازة 10 لقاحات مضادة للفيروس.


وبيّن أن عدد الأدوية الواردة للأردن العام الماضي بلغت 2097 صنفاً، بقيمة اجمالية بلغت 403.9 مليون دينار ، منوهاً إلى أنه تم السماح بتداول 2971 مستحضر دوائي، بقيمة 6228 مليون دينار.


واشار مهيدات إلى انه بلغ إجمالي عدد الامصال والمطاعيم المسجلة 90 مصلا ومطعوما.

وأوضح أنه تم إشراك الأردن بشكل مباشر ضمن الدراسات السريرية لمطاعيم كورونا، خاصة المطاعيم التي أخذت صفة التسجيل الطارئ.

 

ونوه إلى أنه تم انجاز ما يقرب 2858 شهادة حرية بيع لغايات التصدير، مؤكدا على أنه تم تسجيل 284 صنف دوائي، منها 174 صنف محلي الصنع.

 

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