مهيدات: دواء كلوزابين سيتوفر في الصيدليات خلال أيام

الوكيل الإخباري - بيّن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن دواء كلوزابين "Clozapine" المستخدم في علاج حالات الفصام العقلي سيكون متوفر في صيدليات القطاع الخاص خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وأوضح مهيدات أن سبب انقطاع الدواء من صيدليات القطاع الخاص يعود إلى انقطاعه مرحليًا من مصدره المسجل لدى المؤسسة، علمًا بأنه يمكن للمرضى صرف الدواء المذكور مجانًا من المراكز النفسية التابعة لوزارة الصحة: المركز الوطني للأمراض النفسية، مركز الكرامه في المقابلين شارع الحرية، العيادات الاستشارية قرب المدينة الرياضية خلف جريدة شيحان سابقا وكافة المستشفيات التي يوجد فيها اخصائي أمراض نفسية حيث انه متوفر من العيارين 25 mg و 100 mg.



ودعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية، للتواصل معها و إبلاغها في حال عدم توفر أي دواء في السوق المحلي عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق واتساب على الرقم ‪0795632000.

