مهيدات رداً على ما يتم تداوله حول لقاحات كورونا : احيي الشعب الاردني على ثقافته العالية







الوكيل الاخباري - قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات ان فاعلية مطاعيم كورونا المجازة في الاردن مشيرا إلى أن اقرارها جاء بعد جهد مكثف وكبير .



ورد مهيدات على ما يتم تداوله من مخاوف وشكوك بخصوص المطعوم وحدوث الوفاة بعد تلقيه : "بعض المسؤولين يرون أن ثقافة الشعب الاردني شيء يتجاوز الحدّ، وأنا أحيي الشعب الاردني على ثقافته العالية، وأعتبر هذه الثقافة أمرا يخدم المؤسسات ويوجهها بالاتجاه الصحيح، كما أننا نعتمد في 70% من عملنا على شكاوى ومقترحات الشعب وهذا نشكره عليه" .