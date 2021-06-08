الأربعاء 09-06-2021
الوكيل الاخباري

وزارة التربية والتعليم : الحصول على علامة 100 بالتوجيهي وارد والنتائج بعد الامتحانات بشهر

مهيدات رداً على ما يتم تداوله حول لقاحات كورونا : احيي الشعب الاردني على ثقافته العالية

ابو قديس : منصة جديدة للتعليم عن بُعد ستنطلق بداية العام الجديد

الديوان الملكي يهنئ الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين

بريطانيا: 13 وفاة و 6048 إصابة جديدة بكورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تحتفل بالأعياد الوطنية الأربعاء

وزير الأشغال يبحث والسفير الياباني تعزيز التعاون في مجال الإنشاءات

ملتقى تربوي يناقش التحديات التربوية

ماكرون: حادثة صفعي فردية

الثلاثاء، 08-06-2021 11:03 م

مهيدات رداً على ما يتم تداوله حول لقاحات كورونا : احيي الشعب الاردني على ثقافته العالية

5202127213626226375836


الوكيل الاخباري - قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات ان فاعلية مطاعيم كورونا المجازة في الاردن مشيرا إلى أن اقرارها جاء بعد جهد مكثف وكبير .

ورد مهيدات على ما يتم تداوله من مخاوف وشكوك بخصوص المطعوم وحدوث الوفاة بعد تلقيه : "بعض المسؤولين يرون أن ثقافة الشعب الاردني شيء يتجاوز الحدّ، وأنا أحيي الشعب الاردني على ثقافته العالية، وأعتبر هذه الثقافة أمرا يخدم المؤسسات ويوجهها بالاتجاه الصحيح، كما أننا نعتمد في 70% من عملنا على شكاوى ومقترحات الشعب وهذا نشكره عليه" . 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
pic_154609

وزارة التربية والتعليم : الحصول على علامة 100 بالتوجيهي وارد والنتائج بعد الامتحانات بشهر

02fec6bd-0753-41df-b432-510dc4f48115

1200 مواطن تلقى مطعوم فايزر اليوم في مستشفى الامير حمزة

60bfb8b70c727

تمديد قرار وقف الصيد في خليج العقبة لمدة 60 يوماً

820a166a-50c8-416c-9c1c-b5a65479fdff

الدفاع المدني يخمد حريق مستودع في مادبا

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

ابو قديس : منصة جديدة للتعليم عن بُعد ستنطلق بداية العام الجديد

8677_1

الديوان الملكي يهنئ الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين

أخبار متعلقة
5202122175332728160550

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

خ

14 وفاة و636 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

5202119175028419879638

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

ffff

الاردن يسجل 19 وفاة و 1180 اصابة جديدة بفيروس كورونا

122020416130936873820

تفاصيل إصابات ووفيات كورونا بالمملكة اليوم

420212916627788132696

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم