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الإثنين، 20-03-2023 01:30 م

مهيدات: سنتعامل بحزم مع كل ما يمس سلامة غذاء المواطن

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات على أن كافة المواد الغذائية المتداولة في أسواق المملكة تخضع لإجراءات رقابية مشددة وتحاليل مخبرية لضمان تحقيقها لاشتراطات الصلاحية والجودة اللازمة وفق أعلى المعايير خلال شهر رمضان المبارك وعلى مدار العام.

وأشار مهيدات خلال جولة ميدانية إلى أن خطة المؤسسة خلال شهر رمضان تستهدف تكثيف المراقبة والمتابعة الحثيثة للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة من حيث إعداد وتحضير الأغذية وعرضها وتخزينها وسلامة مدخلات الإنتاج، لا سيما الأغذية ذات الخطورة العالية والأغذية التي تشهد طلبًا وتداولا متزايدًا خلال شهر رمضان.

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وشدد على أن المؤسسة ستتعامل بحزم مع كل ما يمس سلامة غذاء المواطن وستتخذ إجراءات مشددة بحق المؤسسات المخالفة تنفيذا لخطتها الرقابية استعدادًا لشهر رمضان المبارك واستمرارًا للجهود الدورية التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها في مختلف محافظات المملكة على مدار العام.

 




 

 


 

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