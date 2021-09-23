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الخميس، 23-09-2021 11:58 ص

مهيدات لـ الوكيل : إجازة فايزر للأطفال دون سن 12 عاما بعد إجازته في أمريكا

فايزر 2


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أن الأردن ينتظر إجازة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن لقاح فايزر لفئة الأطفال بين سن 5 و 11 عاما.

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وبين مهيدات لـ" الوكيل الإخباري" أن نتائج الاختبارات السريرية أظهرت بأن فايزر  "آمن" ومنح استجابة مناعية "قوية" للأطفال بين سن 5 و11 عاما.

 

" في حال إجازة الدولة المنتجة للقاح فإن مؤسسة الغذاء والدواء في الأردن ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إجازته حيث سيتم الطلب من الغذاء والدواء الأمريكية كافة البيانات المتعلقة بإجازته وبعد الاقتناع بتلك البيانات يصار إلى إجازته في المملكة" ، وفق مهيدات.

 

ولفت أن شركة فايزر ستقدم بياناتها للهيئات الناظمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحول العالم في أقرب وقت ممكن، لاعتماده في الدول المختلفة للوصول إلى أكبر قدر من المناعة المجتمعية .



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