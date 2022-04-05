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الثلاثاء، 05-04-2022 11:19 م

مهيدات لـ الوكيل : تكثيف الجولات التفتيشية لمؤسسة الغذاء والدواء في رمضان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات مواصلة المؤسسة لتنفيذ حملتها الرقابية على مستودعات المواد الغذائية وأسواق الجملة والمولات للتأكد من صلاحية الأغذية وظروف تخزينها وانسياب المواد الغذائية الآمنة وحسب خطة المؤسسة الرقابية الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وقال مهيدات عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الثلاثاء ، ان الخطة تشمل اكثر من محور على الغذاء والدواء .

ولفت ان موضوع الغذاء رئيسي واخذ حيزا كبيرا في فترة رمضان وما قبلها ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية .

وبين انه تم التركيز خلال الايام الاولى من رمضان على ظروف نقل الاغذية والظروف التخزينية والتزام العاملين والمواد التي تدخل في صناعة المواد الغذائية وسلامة العصائر.

واكد على تكثيف في الجولات التفتيشية التي اصبحت 3 جولات بعد ان كانت جولتين في الوقت السابق .

ولفت ان جميع الضبطيات تتم قبل خروج المواد الغذائية الى المواطن .

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