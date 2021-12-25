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السبت، 25-12-2021 03:23 م

مهيدات للوكيل: ندرس اعتماد وترخيص الكبسولات المضادة لكورونا

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الوكيل الإخباري - كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، أنه تم التقدم لتسجيل "الكبسولات" المضادة لفيروس كورونا في الأردن. 

وأشار مهيدات في تصريح لـ "الوكيل الإخباري" إلى أن العمل الآن ما زال جارٍ على  تقييم هذا التسجيل، مؤكداً أنه سيصدر قرار في ذلك عند الانتهاء من الدراسات اللازمة. 

وبيّن أن المؤسسة درست جميع ملفات لقاحات كورونا التي تم إنتاجها في عام  2021، موضحا أنه تم اجازتها جميعا.

ووفقا للدراسات فان الكبسولات المضادة لفيروس كورونا تعطى لمدة 5 أيام، وأظهرت بيانات أجريت على مئات ممن لديهم مخاطر مرتفعة أن العقار أدى إلى خفض بنسبة 89% في معدل الإصابات التي تتطلب دخول المستشفى وكذلك أدى إلى تراجع وخفض معدل الوفيات.

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