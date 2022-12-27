الثلاثاء 27-12-2022
الوكيل الاخباري

أبرزها القروض والاقساط .. تعرّف على المخاطر المالية التي تعرّض لها عملاء البنوك في الأردن

ارتفاع عدد قتلى العاصفة الثلجية في أمريكا إلى 57 شخصا

بدء تنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية 2023 الاثنين المقبل

صرف مستحقات مالية للطلبة الحاصلين على قروض في هذه الجامعات - أسماء

استطلاع: 58% من الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد البلاد ازداد تدهورا في ظل إدارة بايدن

النفط عند أعلى مستوى في 3 أسابيع وبرنت يقفز فوق 84 دولار للبرميل

التربية تنشر أسئلة امتحان التربية الاسلامية لتكميلية التوجيهي

تفاصيل الجلسة المغلقة تحت القبة بين الحكومة والنواب

الصين تنجح في إطلاق قمر صناعي لاستشعار الأرض عن بعد

التعامل مع 1225 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 27-12-2022 12:34 م

مهيدات : مأمونية الغذاء عنصر هام من عناصر الأمن الغذائي

15dd8a79-6204-4751-882d-595a4a157871


الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات حرص المؤسسة على تحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال ضمان جودة وسلامة وصلاحية الغذاء للاستهلاك.

اضافة اعلان


وأوضح مهيدات خلال افتتاحه ورشة تدريبية بعنوان "جودة وسلامة الغذاء في  مصانع الأغذية" في مبنى غرفة صناعة عمان، الثلاثاء، أن الورشة تعنى بجودة وسلامة الغذاء تحقيقا للأمن الغذائي بعناصره المتمثلة بمأمونية ووفرة الغذاء، مؤكدا  على أن مأمونية الغذاء لن تتحقق إلا إذا كان الغذاء على مستوى عال من الجودة والصلاحية للاستهلاك البشري.


وأشار مهيدات الى سعي المؤسسة المستمر لاطلاع وتدريب العاملين في مجال الصناعة الغذائية على أسس ومعايير جودة ومأمونية وسلامة الغذاء المتداول وتتبعه في جميع مراحل السلسلة الغذائية بما فيها مراحل إنتاج الغذاء وتداوله وتخزينه حتى وصوله للمستهلك، لافتا إلى تركيز المؤسسة على تعزيز التوعية والتدريب المستمر قبل الرقابة لرفع مستوى الوعي بالتداول السليم للغذاء لدى القائمين على المصانع الغذائية.


وعلى هامش الورشة التقى مهيدات عدد من ممثلي قطاع الصناعة الغذائية  وتمت مناقشة بعض ملاحظاتهم  وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والقطاع الصناعي لتطوير الصناعة الغذائية وتعزيز سمعتها المتميزة في الأسواق الخارجية.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f71bcf80-1ef2-4852-aa8d-ccd1684afbba

أبرزها القروض والاقساط .. تعرّف على المخاطر المالية التي تعرّض لها عملاء البنوك في الأردن

M63A8103 - Copy

بدء تنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية 2023 الاثنين المقبل

Fk-sTZVWAAA-2Bc-1536x1024

ولي العهد يتابع تمرينا عسكريا تعبويا أردنيا إماراتيا

10202227103538315345501 (1)

صرف مستحقات مالية للطلبة الحاصلين على قروض في هذه الجامعات - أسماء

ور

التربية تنشر أسئلة امتحان التربية الاسلامية لتكميلية التوجيهي

0L5A0028

تفاصيل الجلسة المغلقة تحت القبة بين الحكومة والنواب

أخبار متعلقة
1672060090618

مهيدات يفتتح فرعاً لمؤسسة الغذاء والدواء في الأغوار الشمالية

DI9EEIHBloAICxM5uXDDY4SnXHueBaZ9pXtJuTLD

تخفيضات على 400 سلعة بالاستهلاكية العسكرية

14462c21-cd1f-4cdb-ba3d-73d2ed567e5c

مهيدات يتفقد عددا من مشاريع الصناعة الدوائية الأردنية في الجزائر

318823418_458612603111417_5854548697386169765_n

الحنيفات يستقبل الملحق الإقليمي في وزارة الزراعة الأمريكية

7n5aMySFP1iV64avrrVzwEVgrlEtznNiPyK5OQim

حنيفات: الحكومة كانت جادة منذ اليوم الأول في دعم صمود المزارعين

7

صادرات صناعة عمان تنمو بنسبة 48% خلال 11 شهرا