مهيدات : مأمونية الغذاء عنصر هام من عناصر الأمن الغذائي

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات حرص المؤسسة على تحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال ضمان جودة وسلامة وصلاحية الغذاء للاستهلاك.

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وأوضح مهيدات خلال افتتاحه ورشة تدريبية بعنوان "جودة وسلامة الغذاء في مصانع الأغذية" في مبنى غرفة صناعة عمان، الثلاثاء، أن الورشة تعنى بجودة وسلامة الغذاء تحقيقا للأمن الغذائي بعناصره المتمثلة بمأمونية ووفرة الغذاء، مؤكدا على أن مأمونية الغذاء لن تتحقق إلا إذا كان الغذاء على مستوى عال من الجودة والصلاحية للاستهلاك البشري.



وأشار مهيدات الى سعي المؤسسة المستمر لاطلاع وتدريب العاملين في مجال الصناعة الغذائية على أسس ومعايير جودة ومأمونية وسلامة الغذاء المتداول وتتبعه في جميع مراحل السلسلة الغذائية بما فيها مراحل إنتاج الغذاء وتداوله وتخزينه حتى وصوله للمستهلك، لافتا إلى تركيز المؤسسة على تعزيز التوعية والتدريب المستمر قبل الرقابة لرفع مستوى الوعي بالتداول السليم للغذاء لدى القائمين على المصانع الغذائية.



وعلى هامش الورشة التقى مهيدات عدد من ممثلي قطاع الصناعة الغذائية وتمت مناقشة بعض ملاحظاتهم وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والقطاع الصناعي لتطوير الصناعة الغذائية وتعزيز سمعتها المتميزة في الأسواق الخارجية.