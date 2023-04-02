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الأحد، 02-04-2023 08:55 ص

مهيدات: مؤتمر الدواء الدولي يهدف لتعزيز التكامل الصناعي العربي

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أهداف ومحاور مؤتمر الدواء الدولي الثالث بعنوان "الرؤى الملكية في تحقيق الأمن الدوائي" الذي تنظمه المؤسسة وموعد انطلاق فعالياته في الخامس والعشرين من شهر أيار وعلى مدار ثلاثة أيام.اضافة اعلان


وبين مهيدات أن المؤتمر الذي سيستضيف نخبة من الخبراء في مجال الدواء من المملكة والدول العربية والأجنبية سيتناول بشكل مستفيض محاور عديدة تسلط الضوء على سبل تعزيز البيئة الاستثمارية في مجال الصناعة الدوائية وفقا للرؤى الملكية السامية للتحديث الاقتصادي وتهيئة الظروف اللازمة لضمان استمراريتها كبيئة جاذبة للاستثمار.

وأوضح أن جلسات المؤتمر النقاشية ستتناول الدور التنظيمي والرقابي الذي تقوم به السلطات الدوائية لتعزيز الأمن الدوائي وآخر المستجدات العالمية في المجالات التنظيمية الرقابية للأدوية من حيث تسجيلها والتفتيش والرقابة عليها والدراسات الدوائية واليقظة الدوائية وسلاسل التزويد وسبل تعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي وقطاع صناعة الأدوية لتوجيه الأبحاث الصيدلانية في الجامعات وتوظيفها في تطوير الأدوية الجديدة والأدوية ذات القيمة المضافة.

وسيشكل المؤتمر، وفقا لمهيدات، فرصة لمناقشة سبل تمكين الصناعات البيولوجية والبيولوجية الشبيهة وتهيئة مراكز الدراسات الدوائية لدعم هذا التوجه بالإضافة إلى رفع كفاءة وتنمية القدرات البشرية.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى وضع تصور شامل لتعزيز التكامل بين الصناعات العربية وتسهيل عبورها وتعزيز مفهوم أمن الدواء العربي والإقليمي والتأكيد على أهمية الاعتراف المتبادل وتنسيق الجهود وتوحيدها .

وأشار إلى أن المؤتمر سيركز على أهم الابتكارات الدوائية والأدوية ذات القيمة المضافة ووصول المرضى إلى الأدوية المبتكرة (مرتفعة الثمن) والأدوية ذات القيمة المضافة وتطوير مهنة الصيدلة والتعليم الصيدلاني المستمر وتعزيز مخرجات التعليم لمواكبة تطور المهنة.

وأكد مهيدات على أن المؤتمر يأتي في ظل رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية للارتقاء بقطاع الصناعة الدوائية الوطنية وتطويرها لتبقى في الصدارة ومنافسة في الأسواق التصديرية وليصبح الأردن مركزا إقليمياً للمنتجات الدوائية.

ولفت إلى أن التوصيات التي ستنبثق عن المؤتمر سيتم العمل على متابعتها وتنفيذها ما أمكن واستثمارها على النحو الأمثل في اتخاذ القرارات والإجراءات لخدمة ودعم الصناعة الدوائية الوطنية وبما ينعكس على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

 




 

 


 

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