مهيدات: مقاومة الميكروبات للمضادات تستدعي نهج تشاركي

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات على أن التصدي لظاهرة مقاومة الميكروبات للمضادات تستدعي اتباع نهج تشاركي ومتعدد القطاعات لإنجاح الجهود الوطنية وخطط التصدي لهذه الظاهرة.



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وجاء ذلك خلال مشاركة مهيدات ضمن مشاركته في مؤتمر الطبيبة العربية الأول – الأردنية الثاني والذي انطلقت فعالياته تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا مرعد وبمشاركة محلية وعربية واسعة.



وعرض الجهود متعددة القطاعات للتصدي لظاهرة مقاومة الميكروبات للمضادات Multisectoral efforts against Antimicrobal resistance وبمشاركة نخبة من المختصين، الإجراءات التي تتبناها المؤسسة كجهة مرجعية تعنى بمأمونية وجودة وفاعلية الدواء في ضمان الاستخدام الرشيد للأدوية المضادة للميكروبات من أجل التصدي لظهور وانتشار العدوى المقاومة للمضادات والحفاظ على فاعليتها في معالجة العديد من الأمراض وبما يدعم جهود وزارة الصحة في التصدي لهذه الظاهرة وبما يتوافق مع أهداف الخطة الوطنية للحد من مقاومة الميكروبات.