السبت 29-10-2022
الوكيل الاخباري

العراق:75 ألف مهاجر لبلدان خارجية خلال 2022

بعد انخفاض الذهب في الأردن .. تعرف على سعر الليرة الرشادي والإنجليزي

مصدر: وصول آخر دفعة متقاعدين عسكريين من قطر الثلاثاء القادم

وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة إلى الجزائر

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم العروب

للأردنيين .. وظيفة شاغرة في السفارة الامريكية - رابط التقديم

بدء عملية الاقتراع في انتخابات الغرف الصناعية

اليوم .. تاريخ استثنائي لن يتكرر الا بعد 111 عاماً 1444/4/4هـ

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال مسؤولية حياة الأسيرة "عساف"

الشركات الناشئة المحلية تحتاج لنظام متكامل وتسهيل وصولها للتمويل

السبت، 29-10-2022 09:18 ص

مهيدات: مقاومة الميكروبات للمضادات تستدعي نهج تشاركي

311595682_489578239874833_1797517689492042733_n


الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات على أن التصدي لظاهرة مقاومة الميكروبات للمضادات تستدعي اتباع نهج تشاركي ومتعدد القطاعات لإنجاح الجهود الوطنية وخطط التصدي لهذه الظاهرة.

اضافة اعلان


وجاء ذلك خلال مشاركة مهيدات ضمن مشاركته في مؤتمر الطبيبة العربية الأول – الأردنية الثاني والذي انطلقت فعالياته تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا مرعد وبمشاركة محلية وعربية واسعة.


وعرض الجهود متعددة القطاعات للتصدي لظاهرة مقاومة الميكروبات للمضادات Multisectoral efforts against Antimicrobal resistance وبمشاركة نخبة من المختصين، الإجراءات التي تتبناها المؤسسة كجهة مرجعية تعنى بمأمونية وجودة وفاعلية الدواء في ضمان الاستخدام الرشيد للأدوية المضادة للميكروبات من أجل التصدي لظهور وانتشار العدوى المقاومة للمضادات والحفاظ على فاعليتها في معالجة العديد من الأمراض وبما يدعم جهود وزارة الصحة في التصدي لهذه الظاهرة وبما يتوافق مع أهداف الخطة الوطنية للحد من مقاومة الميكروبات.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-10-29 at 11.58.06 AM

المعايطة يتابع سير العملية الانتخابية ميدانيا

635cd3ac68443

%30 نسبة المقترعين في انتخابات غرف الصناعة حتى 12 ظهرا

1c79234a-5ba8-4233-90ac-747911389bc8

القبض على تاجر مخدرات بحوزته 24 الف حبة مخدرة و 29 كف حشيش في العقبة

32020211611593929729

مصدر: وصول آخر دفعة متقاعدين عسكريين من قطر الثلاثاء القادم

635cd819ca1a1

وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة إلى الجزائر

1667029725164

الفايز يرعى حفل اشهار جمعية الصداقة الأردنية المكسيكية

أخبار متعلقة
10202218124044756432420

الغذاء والدواء: فرق لتتبع ومراقبة تعبئة وتخزين عبوات زيت الزيتون

صسصسسسسس

الغذاء والدواء توضح بشأن أدوية سعال الأطفال صدر حولها تنبيه عن تلوثها

7bd68465-6899-462d-b623-ee80e23f6eeb

مهيدات يكرّم مفتشي الغذاء في إقليم الشرق

image-43

شكاوى من استمرار ارتفاع أسعار حليب الرضع في السوق

main_image633a851de2368

خدمة جديدة من مؤسسة الغذاء والدواء

main_image621c87ab98ecb

حماده: الأردن يمتلك مقومات ليصبح مركزا استراتيجيا للأمن الغذائي بالمنطقة