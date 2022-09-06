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الثلاثاء، 06-09-2022 07:09 م

مهيدات يؤكد ضرورة توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية

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الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ضرورة توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في الأردن ليكون الأردن مركزا لهذه الصناعات في المنطقة.

وأضاف، خلال لقائه بالقطاع الصناعي في مبنى غرفة صناعة عمان، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة بجميع كوادرها وإمكاناتها تحرص على تحفيز وتعزيز قطاع الصناعة الوطنية الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، بما يكفل سد الاحتياجات المحلية منها، وتعزيز الصادرات الوطنية وفتح أسواق تصديرية خارجية جديدة أمامها وبما يرفد عجلة الاقتصاد الوطني.

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