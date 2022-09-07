مهيدات يؤكد على ضرورة دعم الصناعات المحلية

الوكيل الإخباري

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- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ضرورة دعم الصناعات المحلية وتطويرها وأن تكون مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة لدى المؤسسة.جاء ذلك خلال زيارة مهيدات اليوم الأربعاء، إلى غرفة صناعة الزرقاء للاطلاع على واقع المشاكل والتحديات التي تواجه الصناعات الغذائية.وقال إن هذه الزيارة لغرفة صناعة الزرقاء تأتي إنطلاقا وتنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في ظل الظروف العالمية والإقليمية التي تمثل تهديداً للإنتاج الغذائي وضرورة تعزيز الصناعات الوطنية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.وأكد الدكتور مهيدات ان الزيارة تهدف الى الاطلاع على واقع الحال للصناعات الغذائية والتحديات التي تواجهها، حيث أن المؤسسة تسعى للمساهمة في حل المشاكل وتذليل الصعوبات والمشاكل وتبسيط الإجراءات.من جهته قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة إن الجودة العالية للمنتجات الأردنية والتزام الشركات الصناعية بالمعايير العالمية والوطنية لسلامة الغذاء والدواء مكنت الصناعة الأردنية من المنافسة في أكثر من مئة سوق حول العالم، وهذا الانجاز يسجل للصانع الأردني بامتياز.وثمن حمودة حرص المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتسهيل على المؤسسات الصناعية من خلال زيادة عدد الفروع والمكاتب التي تقدم خدمات المؤسسة لقطاع الصناعي آملا أن يتم معالجة بعض الملاحظات التي يعتقد بأنها إجرائية يمكن إيجاد الحلول المناسبة لها كاعتماد فروع المؤسسة للمصادقة على شهادات المنشأ والمعاملات الأخرى التي تتطلب مراجعة المركز الرئيسي في العاصمة.وفي نهاية الزيارة أعلن الدكتور مهيدات عن افتتاح مكتب جديد للغذاء والدواء في القريب العاجل في منطقة الضليل في محافظة الزرقاء.