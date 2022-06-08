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الأربعاء، 08-06-2022 09:07 ص

مهيدات يبحث تسريع تسجيل الأدوية الأردنية في مصر

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الوكيل الإخباري - اختتم مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار مهيدات زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية مترأسًا وفد المؤسسة المشارك في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا "Africa Health ExCon" باستكمال مباحثات ثنائية مع رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام .

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وتناولت المباحثات التي جرت خلال زيارته والوفد المرافق له في مقر الهيئة التحديات التي تواجه التكامل الدوائي بين البلدين والحلول المقترحة في سبيل تطوير السياسات والإجراءات الكفيلة بتذليلها.

 

ونوقش خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال تسريع تسجيل الأدوية الأردنية والمستلزمات والأجهزة الطبية في مصر ودراسة الملفات العالقة من قبل لجنة فنية مشتركة من الطرفين يتم عقدها دوريا، وإمكانية إعادة النظر بأسعار الأدوية المصرية بناء على احتياجات سوق الدواء الاردني. 


وأكد الجانبين على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتشجيع تبادل الخبرات الفنية  فيما بينهم في مجال صناعة biosmiilar وتقييم ملفاتها الفنية وتبادل الخبرات في التحليل والاعتمادية للمختبرات .


وعرض مهيدات خلال اللقاء تجربة المؤسسة كهيئة وطنية مرجعية ريادية، وأنظمة الرقابة المعتمدة لضمان سلامة وجودة الغذاء وفاعلية ومأمونية الأدوية والمستلزمات الطبية.


 




 

 


 

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