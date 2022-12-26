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الإثنين، 26-12-2022 04:08 م

مهيدات يفتتح فرعاً لمؤسسة الغذاء والدواء في الأغوار الشمالية

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الوكيل الإخباري - افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، اليوم الاثنين، فرعاً جديداً للمؤسسة في مبنى بلدية طبقة فحل بلواء الأغوار الشمالية.

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وقال مهيدات، إن المؤسسة استكملت اليوم بافتتاح فرع الأغوار الشمالية، افتتاح جميع فروعها ضمن خطتها حتى نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن فرع طبقة فحل هو الفرع الـ 18 ضمن سلسلة الفروع التابعة للمؤسسة في مختلف محافظات المملكة.


وأضاف، أن افتتاح الفرع جاء بهدف إضفاء رقابة نوعية على الغذاء في هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية والطبيعة المناخية الحارة صيفاً التي تفرض متابعة ورقابة دائمة على الغذاء والدواء، إضافة إلى تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية لأصحاب المنشآت الغذائية، مشيرا إلى أن الدور التوعوي بالظروف الصحية الملائمة لإعداد الأغذية هو دور أساسي للمؤسسة إلى جانب دورها الرقابي.


ولفت مهيدات، إلى أن المؤسسة ستعمل على رفد المكتب بالكوادر والكفاءات اللازمة لممارسة عمله بالتعاون مع الرقابة الصحية في بلدية طبقة فحل.


 




 

 


 

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