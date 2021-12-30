الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

مهيدات يفتتح مكتباً للغذاء والدواء في تجارة عمان

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الخميس، 30-12-2021 08:01 م

مهيدات يفتتح مكتباً للغذاء والدواء في تجارة عمان

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الوكيل الاخباري - وقعّت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وغرفة تجارة عمان، مذكرة تفاهم لافتتاح مكتب للمؤسسة في مقر الغرفة؛ لغايات تسهيل انجاز معاملات التجار والمستوردين للمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والحصول على رخص استيرادها من دون تأخير.

وجاء الإعلان عن استحداث هذا المكتب، خلال لقاء مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات مع رئيس وأعضاء نقابة تجار المواد الغذائية، في مقر غرفة تجارة عمان، وفق بيان صادر عن الغرفة، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، يأتي استحداث المكتب تزامناً مع احتفالات المملكة بالمئوية الأولى لتأسيسها، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية بأن صحة المواطن وسلامته في مقدمة الأولويات .

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