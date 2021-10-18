مهيدات يكشف السبب وراء التسمم في جرش وعجلون

الوكيل الاخباري - قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات إن بعض حالات تسمم جرش جرى إدخالها للمستشفى احترازيا.



وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة التلفزيون الأردني الإثنين أن المؤسسة بادرت باخذ العينات من الأغذية في مناطق التسمم للوقوف على أسبابه والتي اظهرت خلوها من أي نوع بكتيريا يتسبب بالتسمم.



ونفى مهيدات وجود تأخير بتحرك المؤسسة ولكن طبيعة الفحوص تحتاج للوقت وأحيانا يحتاج ما لا يقل عن 72 ساعة.



وفيما يخص الأغذية اكد مهيدات خلوها من البكتيريا المسببة للتسمم وإنما مصدر التسمم كان مائيا في كل من جرش وعجلون.

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