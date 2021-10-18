الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا ترصد أكبر عدد للإصابات الجديدة بكورونا منذ 17 يوليو

شركس : سيل الزرقاء بؤرة تلوث

الملك في ذكرى المولد النبوي : السلام على من أنارت رسالته طريق البشرية

إسقاط دعوى الحق العام بقضية مسؤولية طبية وصحية

طلبات التنافس على الصيدلة ودكتور الصيدلة للمعيدين غدا الثلاثاء

دراسة توفير لقاحات كورونا بالقطاع الخاص

الهند تطالب قطر بتسريع تسليمها شحنات مؤجلة من الغاز

مهيدات : تخفيض مستمر لأسعار الأدوية

مهيدات يكشف السبب وراء التسمم في جرش وعجلون

ميركل والسيسي يبحثان الوضع في ليبيا واتفاق إيران النووي وقضايا أخرى

الإثنين، 18-10-2021 07:24 م

مهيدات يكشف السبب وراء التسمم في جرش وعجلون

10202114113328631787134


الوكيل الاخباري - قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات إن بعض حالات تسمم جرش جرى إدخالها للمستشفى احترازيا.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة التلفزيون الأردني الإثنين أن المؤسسة بادرت باخذ العينات من الأغذية في مناطق التسمم للوقوف على أسبابه والتي اظهرت خلوها من أي نوع بكتيريا يتسبب بالتسمم.

ونفى مهيدات وجود تأخير بتحرك المؤسسة ولكن طبيعة الفحوص تحتاج للوقت وأحيانا يحتاج ما لا يقل عن 72 ساعة.

وفيما يخص الأغذية اكد مهيدات خلوها من البكتيريا المسببة للتسمم وإنما مصدر التسمم كان مائيا في كل من جرش وعجلون.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102021918402720466628

شركس : سيل الزرقاء بؤرة تلوث

w

الملك في ذكرى المولد النبوي : السلام على من أنارت رسالته طريق البشرية

mag-323-140

إسقاط دعوى الحق العام بقضية مسؤولية طبية وصحية

1020211710195252963215

طلبات التنافس على الصيدلة ودكتور الصيدلة للمعيدين غدا الثلاثاء

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

دراسة توفير لقاحات كورونا بالقطاع الخاص

10202113144121415878346

مهيدات : تخفيض مستمر لأسعار الأدوية

أخبار متعلقة
مستشفى1

الصحة : جرثومة شيغيلا سبب حالات التسمم في جرش

ffff

%32 من الأدوية في الأردن مستوردة من الخارج