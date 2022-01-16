مهيدات: 18% زيادة صادرات الأدوية خلال عام 2021

الوكيل الإخباري - أظهرت إحصائيات المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن عدد الأصناف الدوائية المصدرة خلال عام 2021 سجلت ارتفاعا بنسبة 18% مقارنة بعام 2020، بدوره أشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ان المملكة صدرت خلال 2021 ما يزيد عن 2294 صنف دوائي منتج محليا و بقيمة إجمالية تقدر بما يزيد عن نصف مليار دينار أردني.

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وبين مهيدات أن المضادات الحيوية تصدرت قائمة الأدوية الأكثر تصديرًا من حيث الكمية، فيما تصدرت أدوية مثبطات المناعة قائمة الأدوية المصدرة الأعلى قيمة مالية .



وأضاف، أن سعي المؤسسة مستمر للنهوض بالصادرات الدوائية الوطنية خلال عام 2022 ضمن خطة استراتيجية لهذه الغاية بالتنسيق مع القائمين على القطاع وتقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك.

