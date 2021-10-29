مهيدات: 46 ألف زيارة تفتيشية لسلامة الغذاء في 2021

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن الغذاء، الذي تقوم المؤسسة بالرقابة عليه بشكل حصري وقانوني، من المنشأ المحلي والخارجي.



وأضاف مهيدات، خلال استضافته عبر برنامج “60” دقيقة الذي يذاع على التلفزيون الأردني، أن الفرق الموزعة على المحافظات تقوم بجولات رقابية دورية بشكل مبرمج مسبقا.



وأشار إلى أن 46 ألف زيارة تفتيشية قامت بها فرق الغذاء والدواء منذ بداية العام الجاري للسلع الغذائية، لافتا إلى أن المؤسسة تقوم بالتدقيق على الغذاء القادم من الخارج في المعابر البرية والبحرية والجوية.



وأكد وجود عقوبات في حال استخدام السلع القادمة من الخارج قبيل صدور النتائج المخبرية التي تصدر من قبل مختبرات المؤسسة وحسب معايير عالمية ومحلية التي قد تكون أعلى من الدول الأخرى.



ونوه إلى ضرورة التفريق بين المفاهيم؛ إذ الغذاء الصحي مربوط بشكل مباشر مع المرض أي أن مريض الضغط المرتفع لا يجب أن يتناول الأملاح ومريض السكري يفترض أن لا يتناول السكر بشكل كبير، مبينا أن عملية اختيار الغذاء الصحي لا تعني أن الغذاء ليس غير امن.

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