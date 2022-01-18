مهيدات: 54956 زيارة تفتيشية للغذاء والدواء خلال العام الماضي

الوكيل الإخباري - نفذت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال العام الماضي ما يزيد عن 54956 زيارة تفتيشية لمنشآت أغذية وأدوية ومستلزمات طبية من خلال فروع المؤسسة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، بدوره بين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الزيارات التفتيشية شملت 52947 زيارة لمنشآت غذائية، 1179 زيارة لمنشآت صيدلانية وغير صيدلانية و533 زيارة لمنشآت مستلزمات الطبية ومواد تجميل.

اضافة اعلان



وبين مهيدات في بيان صحفي حول أبرز الإجراءات الرقابية التي اتخذتها المؤسسة خلال العام الماضي، أن عدد المنشآت المخالفة بلغ 33017 منشأة 32849 منها غذائية، 126 صيدلانية وغير صيدلانية و39 منشأة للمستلزمات الطبية ومواد التجميل.



كما أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش، وفقا لمهيدات، ما مجمله 290 منشأة غذائية ودوائية ومستلزمات طبية شملت 190 منشأة غذائية، 61 منشأة صيدلانية وغير صيدلانية و 39 منشأة مستلزمات طبية ومواد تجميل.



فيما أحيلت 536 منشأة للنائب العام منها 426 منشأة غذائية، 83 منشأة دوائية و 27 منشأة مستلزمات طبية ومواد تجميل، ووجه 30703 إنذار لمنشآت غذائية و 10 إنذارات لمنشآت صيدلانية وغير صيدلانية.



وحول إتلاف المواد الغذائية المخالفة أشار مهيدات إلى أن المؤسسة أتلفت 6486 طن من المواد الغذائية الصلبة و 1285794 لتر مواد سائلة بالإضافة إلى التعامل مع 10 معاملات إتلاف أدوية و 31 معاملة إتلاف مستلزمات طبية ومواد تجميل.

وأضاف مهيدات أن المؤسسة حجزت 2359 طن مواد غذائية صلبة متداولة بالاسواق المحلية و223093 لتر مواد سائلة فيما حجزت 5778 طن مواد غذائية صلبة من إرساليات مستوردة و151984 لتر مواد سائلة فضلا عن التعامل مع 23 معاملة تحفظ على أدوية و 61 معاملة تحفظ على مستلزمات طبية ومواد تجميل.



ولغايات الفحص المخبري سحبت كوادر الرقابة والتفتيش 3828 عينة مواد غذائية متداولة في الأسواق المحلية و2510 عينة من مواد غذائية مستوردة بالإضافة إلى التعامل مع 16 معاملة سحب عينات أدوية بعد التداول و15 معاملة سحب عينات مستلزمات طبية لإعادة التحليل.

