موازنات المحافظات 2023.. عمان الأعلى والكرك الأقل

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت أرقام مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 ضمن بند موازنات المحافظات، أنه تم تخصيص أعلى ميزانية للعاصمة عمّان وصلت إلى (18 مليون و298 ألف) دينار.

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ووفقا لأرقام مشروع قانون الموازنة، الذي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" خُصص لمحافظة إربد ( 12 مليون و 578 ألف) دينار، والزرقاء (11 مليون و214 ألف) دينار، والمفرق ( 10 مليون و888 ألف) دينار، ومعان (10 مليون و 744 ألف) دينار.

كما خُصص لمحافظة البلقاء ( 9 مليون 699 ألف) دينار، ومحافظة عجلون ( 8 مليون و 887 ألف ) دينار، ومحافظة جرش (8 مليون و 794 ألف) دينار، ومحافظة العقبة (8 مليون و672 ألف) دينار.



كما خُصص لمحافظة الطفيلة ( 8 مليون و141 ألف) دينار، ولمحافظة مأدبا ( 8 مليون و120 ألف) دينار، ومحافظة الكرك ( 8 مليون و 65 ألف) دينار.