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الأربعاء، 02-06-2021 06:56 م

مواصلة تقديم الخدمات الطبية لمراجعي المستشفى الميداني الأردني في غزة

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الوكيل الاخباري - واصل فريق التعزيز الطبي الأردني المتواجد في غزة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بـ "ضرورة الوقوف مع الفلسطينيين في القطاع وتقديم الرعاية الطبية المميزة لهم تخفيفاً لمعاناتهم وآلامهم، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع" جراء العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يوما.
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وقال قائد المستشفى العقيد الركن فارس الحنيطي: "يحرص الفريق الطبي الأردني على ترجمة توجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، إذ باشر العمل منذ وصوله أرض المهمة بإجراء العمليات الجراحية المتقدمة داخل المستشفى الميداني الأردني، إضافة إلى المستشفيات المحلية التابعة لوزارة الصحة في القطاع".

 




 

 


 

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