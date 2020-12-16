مواطنة تتصل مع طوارئ الامن العام لإجراء عملية ولادة توأم .. وكانت المفاجأة !

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





في حادثة نادرة استطاع الملازم ضرار الشوابكة، من مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام إرشاد مواطنة على الهاتف وتمكينها من إجراء عملية ولادة منزلية لزوجة ابنها التي رزقت بتوأم.وتواصل والد التوأم مقدما الشكر على المساعدة التي تلقاها عند اتصاله على رقم #الطوارئ_911 ، مبيناً أن زوجته وطفليها بصحة جيدة وعافية، ومشيداً بجهود متلقي البلاغ من العمليات والسيطرة الذي بقي معهم على الهاتف لحين إتمام الولادة.وبعد الاستعلام عن توقيت الاتصال مع مديرية العمليات والسيطرة تبين أن الملازم ضرار الشوابكة هو من تعامل مع الحادثة، وأنه بقي على الهاتف مع والدة الزوج، بينما تابع نشامى 911 اتصالا آخر مع الزوج الذي خرج لملاقاة سيارة الإسعاف.وبين الملازم الشوابكة أنه بداية عمل على تهدئة الموجودين لحين تأكده من قدرة جدّة الأطفال (والدة الزوج) من تطبيق تعليماته بهدوء ودون أخطاء، وطلب منها تهيئة المواد المنزلية المتاحة مثل مقص وأغطية وخيط "فتلة"، ثم طلب منها أن تتبع تعليماته خطوة بخطوة حتى إنجاب الطفل الأول وقص الحبل السري.وأضاف، أن فريق الإسعاف استطاع الوصول إلى المنزل واستكمل عملية إنجاب الطفل الثاني، بعد أن تأكد من أن كافة الإجراءات الأولية كانت ناجحة، حيث باشر الفريق وبمساعدة الملازم الشوابكة من الانتهاء من عملية إنجاب الطفلين، بحمد الله.وأوضح الملازم الشوابكة أن مديرية العمليات والسيطرة تعمل وفقاً للتوجيهات الملكية الحكيمة، واضعة صحة المواطنين وسلامتهم كأولوية قصوى، حيث تعامل مع الحالة بحذر شديد، وان همه الاول كان الحفاظ على صحة السيدة وطفليها.وبين، أن التعليمات الصادرة من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، تفضي بضرورة التعامل مع الحالات الصحية والطارئة بحرفية، والبقاء في تواصل مع هذه الحالات لحين الاطمئنان على أصحابها.وأشار الشوابكة أنه خضع لدورات عديدة في كيفية التعامل مع هذه الحالات، فضلاً عن التأهيل الأكاديمي في مجالات الصحة والإسعاف، لافتاً أنه تعامل مع هذه الحالة وغيرها من الحالات وفقاً للتأهيل الذي اكتسب منه القدرة في هذا المجال.