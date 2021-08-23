مواطنة تدعي خطف ابنتها من قبل طليقها إلى خارج الأردن.. والخارجية توضح

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- ناشدت مواطنة، اليوم الاثنين الجهات المسؤولة حول قيام طليقها الذي يحمل جنسية عربية بخطف ابنتهما والهروب إلى مسقط رأسه.

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وقالت الأم خلال اتصال مع "الوكيل الإخباري" إن طليقها أساء معاملتها، وفي أحد الأيام خرج مع طفلتهما (4 سنوات) للتنزه، لكن لم يعد لاحقاً إلى المنزل، واكتشفت أنه غادر الدولة متوجهاً إلى بلده.

وأضافت أن والد طفلتها يحاول التهرب من منحها حقها باحتضان طفلتها بالرغم من حكم المحكمة بذلك.

بدوره قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز لـ "الوكيل الإخباري" إن الوزارة ستخاطب السلطات المعنية في البلد التي هاجر اليها من خلال السفارة الأردنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأضاف الفايز أن الوزارة ستبذل كافة الجهود لحل المسألة عن طريق التراضي، واذ لم يحدث سيصبح أمرا قضائيا.