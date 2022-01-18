الثلاثاء 18-01-2022
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الثلاثاء، 18-01-2022 10:36 م

مواطنة تناشد بحرقة ودموع لتدفئة اطفالها عبر برنامج هيثم الوكيل - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  وجهت المواطنة كفاية طه في اتصال مع الزميل هيثم الوكيل على برنامج دق سلف على اذاعة النشامى مناشدة للاردنيين بمساعدة عائلتها بسبب اوضاعها المالية الصعبة .

وقالت المواطنة ان زوجها  تعرض لحادثة ادت الى عجزه عن العمل ، مشيرة انها اضطرت الى العمل بالمنازل ، حيث لديها 4 اطفال ، وهي بحاجة الى المال لتأمين مصاريف البيت .

وبينت انها لا تستطيع العمل عند ذهاب زوجها الى المستشفى للعناية بالاطفال ، حيث انها اصبحت لا تملك المال لتأمين الطعام والشراب ودفع ايجار المنزل .

وتالياً مناشدة المواطن كفاية عبر برنامج دق سلف على اذاعة النشامى : 

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