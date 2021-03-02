الثلاثاء 02-03-2021
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مواطنون: إنتظار طويل للفحص المخبري لكورونا في مركز صحي وادي السير

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الثلاثاء، 02-03-2021 11:34 ص

مواطنون: إنتظار طويل للفحص المخبري لكورونا في مركز صحي وادي السير

وزارة الصحة 2)


الوكيل الإخباري- خاص - قال مدير مركز صحي وادي السير الشامل محمد الحسامي إنه يوجد إقبال جيد على الفحص المخبري لفيروس كورونا داخل مركز صحي وادي السير في منطقة البيادر.
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وأكد الحسامي لـ " الوكيل الإخباري" أن المواطن ينتظر دوره ما يقارب نصف ساعة إلى ساعة حتى يتم أخذ العينة منه.

وأشار إلى أن الإقبال ليس فقط لمراجعي فحوصات كورونا وإنما إلى جميع المواطنين في المنطقة مضيفاً أن محطة الفحص في المركز الصحي ثابتة وتبقى من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الخامسة مساءً .

وقد كان عدد من المواطنين تقدم بشكوى من إجراءات فحوصات كورونا وإنتظار دورهم للمراجعة في مركز وادي السير خلال الأيام السابقة .

 




 

 


 

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