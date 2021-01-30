مواطنون : الى هذا الرقم سيصل سعر كيلو البندورة في الاردن

الوكيل الاخباري - طالب مواطنون بعد القرار الحكومي امس ببدء تصدير البندورة الى السعودية مطالبين بعدم رفع الاسعار محليا على المواطن حيث اكد المواطنون ان اسعار كيلو البندورة قبل التصدير وصلت الى 25 قرشا واقل بينما شهد السوق خلال اليومين الماضيين ارتفاعا محذرين الى وصول سعر كيلو البندورة الى 80 قرشا واكثر في حال استمر التصدير .

اضافة اعلان



وقالت وزارة الزراعة انه تمت المباشرة في تصدير ارساليات الخضار من محصولي البندورة والفلفل إلى السوق السعودي اعتبارا من يوم الاربعاء الماضي بعد تلبية الشروط الجديدة المطلوبة على هذين الصنفين من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية بعد إدراج هذه الشروط على بند الإقرار الإضافي لشهادات الصحة النباتية الصادرة عن وزارة الزراعة .



