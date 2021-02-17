الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 17-02-2021 08:43 م

مواطنون تحاصرهم الثلوج في عدد من المناطق

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الوكيل الاخباري - شهدت العديد من طرقات المملكة منذ ساعات تساقطا للثلوج فيما شهدت شوارع عمان الرئيسية ازدحاما وارباكا في السير نتيجة تماسك الثلوج ومحاصرة المواطنين في الطرقات .

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ورصد الوكيل الاخباري حالة من الارباك لدى بعض المواطنين الذين حاصرتهم الثلوج في الطرقات .

 

فيما رصد الوكيل الاخباري حالة محاصرة 4 اشخاص داخل مركبة في منطقة ساكب نتيجة تراكم الثلوج . 

 

وزارة الاشغال قالت انها تعمل ضمن خطة الطوارئ القصوى وتستقبل الشكاوى والملاحظات من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أو غرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية او من خلال عدد من ارقام غرف الطوارئ وهي : 

 

ضابط ارتباط غرفة العمليات ( واتس اب ) ٠٧٨٠٣٧٧٢٢٣
طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١
غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧
غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣
غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١
غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤


 




 

 


 

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