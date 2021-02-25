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مواطنون على منصات التواصل الاجتماعي : #أرفض_حظر_الجمعة

الخميس، 25-02-2021 02:18 م

مواطنون على منصات التواصل الاجتماعي : #أرفض_حظر_الجمعة

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الوكيل الاخباري - تداول عدد من النشطاء على منصات  التواصل الاجتماعي وسم أرفض حظر  الجمعة وذلك تعبيراً عن مدى الخسائر المادية المترتبة على عديد من التجار و مختلف القطاعات أثناء الحظر يوم الجمعة.
 
وقالوا النشطاء حسب متابعة "موقع الوكيل الإخباري" إن الحظر ليوم واحد لا يساهم في تقليل نسبة الإصابات بالفايروس أو ضبط إنتشار الوباء.

وأشاروا إلى أن عدد كبير من المواطنين ليس لديهم القدرة لتحمل مزيد من الأعباء أو الخسائر مبينين أنهم كانوا ينتظروا قرار بفتح القطاعات المغلقة بشكل تدريجي.

ودعوا النشطاء الحكومة عبر منصة توتير إلى إعادة النظر في قرار حظر الجمعة والبحث عن حلول آخرى بعيده عن الحظر .

وكان قد اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمس الأربعاء بلاغ رقم 24 لسنة 2021، بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، بحيث يزيد البلاغ ساعات الحظر الجزئي الليلي وحظر الجمعة.

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