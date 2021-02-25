مواطنون على منصات التواصل الاجتماعي : #أرفض_حظر_الجمعة

الوكيل الاخباري - تداول عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي وسم أرفض حظر الجمعة وذلك تعبيراً عن مدى الخسائر المادية المترتبة على عديد من التجار و مختلف القطاعات أثناء الحظر يوم الجمعة.



وقالوا النشطاء حسب متابعة "موقع الوكيل الإخباري" إن الحظر ليوم واحد لا يساهم في تقليل نسبة الإصابات بالفايروس أو ضبط إنتشار الوباء.



وأشاروا إلى أن عدد كبير من المواطنين ليس لديهم القدرة لتحمل مزيد من الأعباء أو الخسائر مبينين أنهم كانوا ينتظروا قرار بفتح القطاعات المغلقة بشكل تدريجي.



ودعوا النشطاء الحكومة عبر منصة توتير إلى إعادة النظر في قرار حظر الجمعة والبحث عن حلول آخرى بعيده عن الحظر .



وكان قد اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمس الأربعاء بلاغ رقم 24 لسنة 2021، بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، بحيث يزيد البلاغ ساعات الحظر الجزئي الليلي وحظر الجمعة.

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حظر يوم الجمعة يسبب ازمة خانقة ايام الخميس والسبت ويقطع ارزاق كثير من الناس ولا يوجد اي سبب منطقي له #ارفض_حظر_الجمعة — Yousef Hijjawy (@YHijjawy) February 25, 2021

حد شاف الدراسات اللي بتأكد انه حظر يوم الجمعة بيقلل الإصابات؟ أو دراسات الحظر الجزئي عالساعة 9 ؟؟#ارفض_حظر_الجمعة والحظر الجزئي — 💊 Ph | Osama (@osamak91) February 25, 2021

ممكن حدا ياخذني ع قد عقلي ويفهمني كيف حظر يوم الجمعة يخفف الاصابات، بظل وجود الصلاة وهي الاجتماع الاكبر، والتزاحم يوم الخميس بالاسواق؟

وشو العلاقة بين الفايروس والصلاة سيراً على الاقدام! يعني السيارة اسرع ممكن نسبق الفايروس

#َارفض_حظر_الجمعه — Talal Al-Ajarma  (@Talal_Fanash) February 25, 2021

اعتبرونا جاهلين واشرحولنا الفائدة الصحية وتأثيرها ل #حظر_الجمعة ؟

لما تعمل أزمة ليومين قبل الحظر ويوم بعد الحظر ما إلها تأثير سئ صحياً؟#ارفض_حظر_الجمعة — MUSTAFA Al-Qudah أبوعلي 💙 (@AbostaifQ) February 25, 2021

الربيع بالاردن كله يومين... خلونا نتسلى نشوف شوية خضار... #ارفض_حظر_الجمعة — Raya (@RayaSharbain) February 25, 2021

مواصفات فيروس كورونا

1- ينتشر ويتمدد يوم الجمعه فقط

2- ينتشر ويتمدد بعد الساعه العاشرة ليلا

3- الصبح وباقي ايام الاسبوع بكون أجازة

🙂🚶#أرفض_حظر_الجمعة #الأردن — osama aljaradat 🇯🇴 (@osamaaljaradat) February 25, 2021

عشان بدنا نجيب مناقيش #ارفض_حظر_الجمعة — Yazan Al Khateeb (@YazanAlKhateeb) February 25, 2021

كانت الشوارع والمحلات فاضية والكل بدخل وبشتري بدون تجمعات بتعملو حظر غبي ليش ؟!!#ارفض_حظر_الجمعة — مـحـمـد فـحـمـاوي 🇯🇴 (@mofahmawi) February 25, 2021























