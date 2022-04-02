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السبت، 02-04-2022 05:46 م

مواطنون في مادبا يشكون ارتفاع الأسعار قبيل شهر رمضان

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الوكيل الاخباري - شكا عدد من المواطنين في محافظة مأدبا من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والخضروات والفواكه قبيل الشهر الفضيل.

وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأسعار كل يوم تتجاوز حد قدرتنا الشرائية وكلما ذهبنا لشراء سلعة وجدناها قد ارتفعت مثل الحليب المجفف والأرز والزيت والعصائر، مبينين أن المواطن يواجه صعوبة في شراء احتياجات رمضان في ظل ارتفاع الأسعار.

 وطالبوا بتكثيف الجوالات الرقابية على التجار من قبل مديرية الصناعة والتجارة ومحاسبة كل من يقوم برفع الأسعار بشكل غير قانوني.

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