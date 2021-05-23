مواطنون لوزير التعليم العالي : اقساط الجامعات ارهقتنا ونريد حلاً سريعاً

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - وفق ملحوظة وصلت الوكيل الاخباري حول شكوى تقدم بها مواطنون فيما يتعلق بملف اقساط طلبة الجامعات فقد قال مواطنون ان الظروف الاقتصادية التي رافقت جائحة كورونا اثرت بشكل سلبي على الظروف المعيشية لهم مما ادى الى تراجع الدخل المالي لكثير من المواطنين .

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وقال مواطنون ان الوضع المالي الصعب زاد من الضغوط عليهم فيما يتعلق بدفع اقساط الجامعات في الوقت المحدد مطالبين الجهات المعنية بضرورة ايجاد حل يتناسب مع الوضع الراهن نتيجة ما سببته جائحة كورونا .

وقدم المواطنون بعض الحلول لهذه المشكلة منها تأجيل الاقساط لما بعد التخرج من الجامعة مع التوقيع على تعهد قانوني يلزم الطالب بالدفع او تقسيط المستحقات المالية على دفعات .