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الأحد، 12-12-2021 04:50 م

مواطنون يتسائلون: لماذا تلزم الموظفات الحوامل والمرضعات على توقيع إخلاء مسؤولية عند تلقي لقاح كورونا؟

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الوكيل الاخباري - تسائل مواطنون وموظفون في القطاع العام عن سبب إلزام الموظفات الحوامل والمرضعات على التوقيع على "إخلاء مسؤولية" عند أخذ لقاح كورونا.

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وقال أحد المواطنين لـ"الوكيل الاخباري" أن زوجته تعمل في إحدى المؤسسات الحكومية، وأُلزمت بالتوقيع على إخلاء مسؤولية عند تلقيها جرعة من مطعوم كورونا، الذي أصبح إلزاميا لموظفي القطاع العام، وسيمنع أي شخص من دخول تلك المؤسسات بدون مطعوم اعتبارا من 1/1/2022.

 

وتسائل المواطن: إذا كان المطعوم آمنا، فلماذا نلزم على توقيع إخلاء مسؤولية؟.

 

وطلب المواطن من الحكومة إعادة النظر في ذلك خصوصا للسيدات الحوامل والمرضعات.

 

وكان مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة غازي شركس، قال إن تطعيم الحوامل والمرضعات اختياري لكن بشرط إجراء فحصي كورونا (بي سي آر) أسبوعيا، ولا يوجد استثناءات.


وقال عضو المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، حامد الزعبي، إن "مطاعيم كورونا آمنة على الحوامل ونشجع النساء على أخذها".


وأضاف: "يمكن للحوامل أخذ مطاعيم كورونا في أي وقت من فترة الحمل".


ودعا شركس إلى تسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا، والإقبال على الفحص لمخالطي الحالات أو من لديهم أعراض للتقليل من عدد الإصابات خلال فتح القطاعات.


وقال :"نحن مقبلون على فتح القطاعات ودوام المدارس والجامعات، ومن أجل تقليل عدد الإصابات خلال فتح القطاعات يجب أن تتسارع وتيرة التطعيم والإقبال على الفحص لمخالطي الحالات ومن لديهم أعراض".


وحذر شركس من عدم تسارع وتيرة التطعيم بالقدر المطلوب، وعدم إقبال الناس على إجراء فحوصات كورونا (بي سي أر)، وكذلك من امتناع المؤسسات والمصانع عن فحص منتسبيها، مبينا أن هذا الامتناع لا يصب في المصلحة العامة، كما أن قانون الصحة العامة يتيح اتخاذ إجراءات مشددة بحق الممتنعين عن الفحص.


وأشار إلى أن نسبة الالتزام بالتباعد ولبس الكمامة متدنية.

 




 

 


 

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