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الأحد، 24-07-2022 12:33 م

مواطنون يشتكون ارتفاع أسعار بعض أصناف الألبان

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

شكا مواطنون من ارتفاع أسعار بعض أصناف الألبان في الأسواق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية.

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وقالوا لـ"الوكيل الاخباري"، إن الارتفاعات تراوحت بين 5 قروش و 15 قرش للعبوة الواحدة.


وأضافوا أن الأسعار متفاوتة من متجر لآخر وحسب العلامات التجارية للمنتجات المباعة، مشيرين إلى أن الارتفاعات لم تكن شاملة لكل الشركات.


من جهته أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات تلقي الجمعية لشكاوى المواطنين حول ارتفاع أسعار الألبان لمنتجات شركتين فقط.

 

ودعا عبيدات في حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، المواطنين إلى اختيار البديل الملائم لاحتياجتهم في حال لاحظوا أي ارتفاعات بالأسعار.


وطالب وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات ذات العلاقة بضرورة مراقبة الأسعار والسيطرة عليها، وخاصة أن أسعار المواد الأساسية بدأت بالانخفاض عالميا بالإضافة إلى تراجع أسعار الأعلاف ووجود اتفاق مسبق حول أسعار الحليب وعدم رفعها.


وبيّن عبيدات أن ارتفاع الكلف المعيشية على المواطنين وعدم قدرتهم على شراء السلع قد يضر بالأسواق والحركة التجارية، داعيا لمراعاة أحوال المواطنين والتخفيف عليهم.

 




 

 


 

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