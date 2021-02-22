مواطنون يشكون عدم توفر أسرّة بمستشفى الملك المؤسس

الوكيل الاخباري -

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شكى مواطنون من عدم توفر أسرّة كافية في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي اثناء مراجعتهم لقسم الادخال في المستشفى على الرغم من وجود موعد مسبق ومبرمج لإجراء العمليات الخاصة بهم في المستشفى.وقال المواطنون محمد مخادمة، سرين كنعان، سحر المصري، رامي بطاينة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين إنهم يضطرون إلى الانتظار لفترات متفاوتة واحيانا طويلة لحين توفر سرير لإدخال المريض، وهذا ما يسبب الإزعاج والاحباط للمريض وذويه واقربائه كون المرضى الداخلين لديهم موعد مسبق لإجراء العمليات.بدوره، قال مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن عدم توفر أسرّة في المستشفى للمرضى الداخلين عائدٌ لتخصيصه 100 سرير للمصابين بفيروس كورونا وعلاجهم داخل المستشفى.واضاف، إن تأخر افتتاح المستشفى الميداني أيضاً والذي انشئ داخل حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا وبالقرب من مستشفى الملك المؤسس ، ادى الى ضغط كبير على عدد الاسرة المتاحة داخل المستشفى.