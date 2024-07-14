مواطنون يطالبون باستبدال خط المياه الناقل لمنطقة حوشا

الوكيل الإخباري - طالب مواطنون في منطقة حوشا، إدارة مياه المفرق، استبدال خط المياه الناقل للمنطقة، خاصة وأن الخط مهترئ ومر على تركيبه عشرات السنين، ما أدى إلى ضعف ضخ المياه عبره.

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وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن خط المياه الناقل للمنطقة لا يتحمل ضخ المياه للمشتركين لقِدمه، الأمر الذي أدى إلى ضعف وصول المياه للمنازل وهدر كميات كبيرة منها.



وبينوا أن الخط مر على تركيبة عشرات السنين إضافة إلى اهترائه ما نجم عن ذلك ضعف جسم الخط وعدم تحمله عمليات الضخ، مشيرين إلى أن الخط عادة ما يتعرض للكسر في عدة مناطق لاسيما بالقرب من مصنع الإسفنج ومبنى منطقة حوشا، إضافة إلى عدة مواقع داخل الأحياء.



كما طالبوا إدارة مياه المفرق بالعمل على تغيير الخط نظرا لعدم جدوى عمليات الصيانة المتتالية والتي لم تعد تجدي نفعا لضمان حصولهم على حاجاتهم من المياه خلال عملية الضخ والحيلولة دون هدر المياه بكميات كبيرة.



بدوره، قال مدير إدارة مياه المفرق المهندس عيد أبو عابد إنه سيتم ضمن موازنة مجلس محافظة المفرق للعام المقبل تغيير خط المياه الناقل لمنطقة حوشا، لاهترائه وتعرضه للكسر بين الحين والآخر.



وأكد أن استبدال الخط الحالي ينعكس إيجابا على عملية ضخ المياه للمشتركين، منوها إلى أن الوضع المائي في منطقة حوشا تحسن بشكل ملحوظ في أعقاب تعيين موظف جديد من أبناء المنطقة لإدارة عملية توزيع المياه وضخها على الأحياء.