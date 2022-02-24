مواطن أردني من أوكرانيا يتحدث عن الأوضاع هناك

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال المواطن الأردني المقيم في أوكرانيا الدكتور زيد سعادة إن القصف الروسي في أوكرانيا استهدف المناطق والمطارات العسكرية فقط لغاية الآن.

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وأضاف خلال "برنامج الوكيل عبر راديو هلا" أنهم بدأو بسماع أصوات القصف والانفجارات منذ ساعات الفجر الاولى ، مشيراً أنه مقيم في إحدى المدن وسط أوكرانيا والأقرب الى روسيا.



ونوه أنه يصعب على الأردنيين العودة إلى الأردن الآن بسبب إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المدني .



وأشار الى حالة من الخوف والذعر في الشارع الأوكراني وان المركبات تقف أمام محطات المحروقات بطوابير طويلة للتزود بالوقود والتوجه نحو الغرب الأوكراني الذي يعتبر اكثر هدوءً حتى الآن.



يذكر أن زيد سعادة مقيم في أوكرانيا منذ 15 عاما ويعمل طبيب ويتخصص في مجال طب أنف وأذن وحنجرة .



وبدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية اليوم وسمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية وعلى امتداد سواحل البلاد .



