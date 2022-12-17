مواطن يؤدي العمرة عن الشهيد الدلابيح

الوكيل الإخباري - أدى المواطن فلاح الذيابات، اليوم السبت، مناسك العمرة عن روح شهيد الوطن العقيد عبدالرزاق الدلابيح.

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وقال الذيابات: "نويت أداء العمرة عن روح شهيد الوطن عبدالرزاق الدلابيح (أبو محمد) اللهم تقبل وييسر له.. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك".

وشيّع الأردنيون، أمس الجمعة، جثمان الشهيد العقيد عبدالرزاق الدلابيح في بلدة الكفير بمحافظة جرش، والذي تعرض لإصابة بعيار ناري بمنطقة الرأس في أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في معان.









