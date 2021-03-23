مواطن يتبرع بعمارة لإقامة مستشفى ميداني بالاردن

الوكيل الاخباري -

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اعلن المواطن الاردني هايل سامي مثقال الفايز تبرعه بعمارة لإقامة مستشفى ميداني بالاردن .وكتب الفايز في منشور عبر صفحته على الفيسبوك : " بإسمي انا هايل سامي مثقال الفايز دولة رئيس الوزراء الافخم..معالي وزير الداخلية الأكرم ووزير الصحة بالإنابة..عطوفة رئيس هيئة الاركان المشتركة الأكرم..أنا هايل سامي مثقال الفايزيشرفني بأن أتبرع بعمارتي الواقعة في منطقة الجيزه و الواقعة على الطريق الصحراوي و بمساحة ٦٥٠ متر مربع لكل طابق و التي تصلح لإقامة مستشفى ميداني و ذلك إحتسابآ لله عز وجل و فداءآ للوطن و جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى حفظه الله".