الأربعاء 24-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تونس تعلن تأييدها للمبادرة السعودية حول اليمن

كندا توصي بلقاح أسترازينيكا ضد كورونا

ندوة عن التخصصات الراكدة وأثرها على البطالة

مادبا: اختتام فعاليات مبادرة تمكين المرأة

نقابة المحروقات تدعو للتوحد في مجابهة كورونا

مواطن يتبرع بعمارة لإقامة مستشفى ميداني بالاردن

توضيح حول تصنيف مركز البلقاء التطبيقية كبؤرة لانتشار فيروس كورونا

نتنياهو يتصدر نتائج الانتخابات وفق استطلاعات للرأي

مطالبة باستثناء العقبة من الحظر

توضيح حول كلمة رئيس الجامعة الأردنية بخصوص معركة الكرامة

الثلاثاء، 23-03-2021 11:53 م

مواطن يتبرع بعمارة لإقامة مستشفى ميداني بالاردن

f


الوكيل الاخباري - اعلن المواطن الاردني هايل سامي مثقال الفايز تبرعه بعمارة لإقامة مستشفى ميداني بالاردن .
اضافة اعلان

وكتب الفايز في منشور عبر صفحته على الفيسبوك : " بإسمي انا هايل سامي مثقال الفايز دولة رئيس الوزراء الافخم..معالي وزير الداخلية الأكرم ووزير الصحة بالإنابة..عطوفة رئيس هيئة الاركان المشتركة الأكرم..أنا هايل سامي مثقال الفايز 
يشرفني بأن أتبرع بعمارتي الواقعة في منطقة الجيزه و الواقعة على الطريق الصحراوي و بمساحة ٦٥٠ متر مربع لكل طابق و التي تصلح لإقامة مستشفى ميداني و ذلك إحتسابآ لله عز وجل و فداءآ للوطن و جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى حفظه الله".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
32021210855844644056

ندوة عن التخصصات الراكدة وأثرها على البطالة

18798073421e4bba280f97e22a67260d

مادبا: اختتام فعاليات مبادرة تمكين المرأة

3202122194637232912941

نقابة المحروقات تدعو للتوحد في مجابهة كورونا

www

توضيح حول تصنيف مركز البلقاء التطبيقية كبؤرة لانتشار فيروس كورونا

www

توضيح حول كلمة رئيس الجامعة الأردنية بخصوص معركة الكرامة

3202119221616623278485

لجنة الاوبئة تحذر من التساهل بالاجراءات الحكومية ضد كورونا

أخبار متعلقة
تداعيات-أزمة-كورونا-على-النظم-الصحية-في-العالم

مستشفى جرش الحكومي يعلن عن تحويل مرضى كورونا للازدحام الكبير في الاقسام

5ff7027bcbf6b

لجنة لمتابعة جاهزية مستشفى جرش الحكومي

ad7a2688-9478-4a89-8587-0a5f3c287edc

الفراية : 9 وفيات بحادثة مستشفى السلط الحكومي

0f087e66-7756-4301-a000-3048193c06c9

شهود عيان للوكيل : الدفاع المدني حال دون وقوع كارثة كبرى في مستشفى السلط امس

d9ee3c8d-afda-4678-9971-c0e71643074b

بعد التوجيهات الملكية العاجلة مستشفى عسكري ميداني في السلط يتجهز للعمل

مستشفى حمزة

٩٠٪ من أسرة مستشفى حمزة مشغولة